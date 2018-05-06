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Порошенко поздравил жителей Ивано-Франковска с Днем города

Ивано-Франковск
12:00 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пожелал жителям Ивано-Франковска в день рождения города процветания, а городу новых достижений.

Президент Украины Петр Петр Порошенко поздравил ивано-франковцев с Днем города. Об этом Глава государства написал в Фейсбуке.

"Поздравляю приветливый, уютный Ивано-Франковск с днем рождения!", - написал Порошенко.

Президент пожелал городу "встречать еще больше туристов, новых достижений и процветания его жителям".

Как сообщалось, Ивано-Франковск был основан в 1662 году Андреем Потоцким, представителем древнего галицкого благородного рода, на месте древнего украинского села Заболотье.

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С 1662 до 1772 года и с 1918-го до 1939 года город имел название Станиславов, а с 1772 до 1918 года - Станислав. С 1939 года возвращено австрийское название Станислав. В 1962 году город был переименован в честь великого украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко.

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Новости Украины, День города, Ивано-Франковск, Петр Порошенко, Поздравление, Президент Украины.
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