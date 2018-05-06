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Суд вернул в собственность государства земельный участок в Уманском районе

Земельный участок
13:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Хозяйственный суд Черкасской области вернул в собственность государства земельный участок в Уманском районе на сумму более 9 миллионов гривен.

Хозяйственный суд Черкасской области по иску прокуратуры о расторжении договора аренды вернул в собственность государства земельный участок в Уманском районе стоимостью более 9 млн. грн, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Как отмечается, прокуратура выявила факт длительной неуплаты акционерным обществом арендной платы за земельный участок государственной собственности площадью почти 84 га стоимостью более 9 млн.грн. С 2013 года общество платило установленную договором арендную плату в неполном размере, а с 2016 года прекратило указанные платежи вообще, образовав задолженность перед бюджетом более чем 400 тыс.грн.

"Поскольку из-за признания в 2015 году арендатора банкротом, его предпринимательская деятельность завершена, это делает невозможным дальнейшее эффективное использование земельного участка", – говорится в сообщении.

Гройсман считает, что земля должна принадлежать фермерам

Прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, в результате удовлетворения которого незаконному пользователю предстоит освободить земельный участок и вернуть государству для дальнейшего эффективного распоряжения ею.

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Новости Украины, Возврат, Земельный участок, Собственность государства, Уманский район, Черкасская область.
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