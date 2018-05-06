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Кернес требует от полиции взять под охрану монументы и братские могилы

Бюст маршалу Жукову в Харькове
13:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Харькове накануне ночью неизвестными был снесен бюст маршала СССР Георгия Жукова, но мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст восстановлен.

В ночь на воскресенье в Харькове на проспекте Петра Григоренко неизвестные снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова.

"Неизвестные активисты декомунизировали бюст маршала Жукова, который, несмотря на действие закона по очистке публичного пространства от тоталитарной символики от 21 мая 2015 года, находился далеко не в последней улицы города", - сообщается на странице "Харківська хунта" в Facebook.

Текст сопровождается фотографиями, на которых люди с закрытыми лицами победно позируют возле поваленного бюста.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что правоохранители не получали заявлений об инциденте.

"Сотрудники полиции выезжали на место. Памятник стоит без повреждений. Заявлений нет", - сказали в отделе коммуникаций.

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Городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщил, что бюст Жукова уже восстановлен.

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен... Понятно, что ночные вандалы, трусливо, в темноте, борются не за декоммунизацию. Они просто по сути своей разрушители, которым плевать на чувства уже так немногочисленных ветеранов, их дедов, бабушек и просто людей, которые уничтожили фашизм. Хотя бы из уважения к их возрасту и заслугам можно было бы этого не делать", - написал Г.Кернес на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что потребует от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом.

"Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-"патриотам" испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом", - написал Г.Кернес.

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Новости Украины, Бюст маршалу СССР Жукову, Геннадий Кернес, Охрана, Полиция, Снос, Харьков.
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