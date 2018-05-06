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Новости: Кличко объяснил, с чем связано отсутствие горячей воды в Киеве
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Кличко объяснил, с чем связано отсутствие горячей воды в Киеве

Виталий Кличко
15:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Киев готовится к отопительному сезону и проводятся гидравлические испытания.

В Украине впервые теплоэнергетический комплекс переходит от коммерческой структуры в управление муниципалитета. И столичная власть уже начала подготовку к следующему отопительному сезону.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала Newsone.

Он отметил, что каждый год на определенный период прекращается подача горячей воды в столице и это связано с гидравлическими испытаниями и ремонтом теплосетей.

"Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону. В Киеве одна из крупнейших в Европе протяженность теплосетей. И чтобы подготовить город к следующему отопительному сезону, мы вынуждены проводить гидравлические испытания, с этим и связано отсутствие горячей воды", - сказал Кличко.

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Мэр напомнил, что в этом году завершается соглашение между Киевом и компанией "Киевэнерго" и столичная власть возвращает объекты теплоснабжения в управление и под контроль города. Виталий Кличко подчеркнул, что задача столичных властей - предоставлять киевлянам качественный сервис по теплоснабжению и поставке горячей воды. А также -минимизировать количество аварийных ситуаций на теплосетях.

"Мы создали коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", на баланс которому переходят активы теплового хозяйства города. И наша задача, чтобы киевляне получали намного более качественный сервис", - добавил мэр. Он напомнил, что на качество услуг, которые предоставляло "Киевэнерго", от киевлян было очень много нареканий. Ранее сообщалось, что в восьми районах Киева ряд домов останется без горячей воды до 1 июня.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Горячая вода, Киев, Киевтеплоэнерго, Киевэнерго.
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1 Комментарий
  • 9 06.05.2018 16:31

    Це все брехня, я живу в центрі і в мене на протязі всого року гаряча вода буває лише раз чи два на тиждень..

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