https://telegraf.com.ua/files/2018/05/630_360_1525617408-2519-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4048707-pod-severodonetskom-goryat-pyat-gektarov-lesa.html
Под Северодонецком горят пять гектаров леса
Новости Украины: В Луганской области за Северодонецком произошло низовое загорание леса и "молодняка" на площади около 5 гектаров.
На выезде из города Северодонецк Луганской области горят около пяти гектаров леса.
Об этом в комментарии Громадському радио сообщил оперативный дежурный ГСЧС в Луганской области Юрий Гегоженко
Он рассказал, что есть низовое загорание леса и "молодняка" на площади около 5 гектаров. Более точные данные пожарники выясняют.
Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
"На данный момент задействовані 10 единиц техники и 29 сотрудников лесничества, пять автоцистерн, пять оперативных автомобилей и 21 сотрудник ГУ ГСЧС в Луганской области", - отметил Гегоженко.
Пока пожар не локализировали. По словам дежурного ГСЧС, пожарники опасаются, что в случае сильного ветра пожар может распространиться на большую территорию.
Telegraf.com.ua