Под Северодонецком горят пять гектаров леса

На выезде из города Северодонецк Луганской области горят около пяти гектаров леса.

Об этом в комментарии Громадському радио сообщил оперативный дежурный ГСЧС в Луганской области Юрий Гегоженко

Он рассказал, что есть низовое загорание леса и "молодняка" на площади около 5 гектаров. Более точные данные пожарники выясняют.

"На данный момент задействовані 10 единиц техники и 29 сотрудников лесничества, пять автоцистерн, пять оперативных автомобилей и 21 сотрудник ГУ ГСЧС в Луганской области", - отметил Гегоженко.

Пока пожар не локализировали. По словам дежурного ГСЧС, пожарники опасаются, что в случае сильного ветра пожар может распространиться на большую территорию.