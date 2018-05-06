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Под Северодонецком горят пять гектаров леса

Под Северодонецком горит лес
18:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Луганской области за Северодонецком произошло низовое загорание леса и "молодняка" на площади около 5 гектаров.

На выезде из города Северодонецк Луганской области горят около пяти гектаров леса.

Об этом в комментарии Громадському радио сообщил оперативный дежурный ГСЧС в Луганской области Юрий Гегоженко

Он рассказал, что есть низовое загорание леса и "молодняка" на площади около 5 гектаров. Более точные данные пожарники выясняют.

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"На данный момент задействовані 10 единиц техники и 29 сотрудников лесничества, пять автоцистерн, пять оперативных автомобилей и 21 сотрудник ГУ ГСЧС в Луганской области", - отметил Гегоженко.

Пока пожар не локализировали. По словам дежурного ГСЧС, пожарники опасаются, что в случае сильного ветра пожар может распространиться на большую территорию.

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Новости Украины, ГСЧС, Лес, Пожар, Происшествие, Северодонецк.
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