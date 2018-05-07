Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги

Посольство Бразилии отказалось выдавать документы для возвращения домой бразильцу Рафаэлю Маркусу Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР".

Об этом в Facebook сообщил его защитник Валентин Рыбин, передает Украинская правда.

"Посольство Бразилии отказалось выдавать Рафаэлю документы на возвращение, предоставлять помощь в возвращении домой и просто поддерживать его. Многократные мои обращения к Консулу посольства Бразили о необходимости возвратить Рафаэля домой и предупреждения о незавидной в будущем судьбе добровольца, в случае проявления пассивности, услышаны не были", - добавил он.

По словам адвоката, 18 декабря 2017 Печерский районный суд изменил меру пресечения бразильцу с содержания под стражей на личное обязательство в рамках процедуры обмена пленными. С тех пор, отметил адвокат, Лусварги находился в Киеве.

Когда между Киевом и самоназванными "ДНР" и "ЛНР" состоялся большой обмен заложников на Донбассе 27 декабря, Лусварги должен был получить свой паспорт и вернуться в Бразилию.

"Не смотря на договоренности и возвращение в Украину пленных военслужащих, паспорт и проездные документы бразильцу украинская власть не вернула", заявил Рыбин.

В октябре 2016 г. Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

В январе 2017 г. Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 г. Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 Верховный суд территориальную подсудность уголовного производства определил за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение Донецким аэропортом, находится на свободе. Представители националистических организаций схватили Лусварги в Киеве.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес подготовительное заседание по делу бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР", с 6 июня на 7 мая.