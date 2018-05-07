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В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее

ЧМЭ3 в Балаклее
08:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Спасатели продолжают контролировать ситуацию с пожаром на территории арсенала в Балаклее.

По состоянию на 7:00 воскресенья на территории воинской части в г.Балаклея (Харьковской обл.) спасатели продолжают контролировать ситуацию, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 7 мая ситуация контролируется. Пешими патрулями проводится обследование территории", - говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Как сообщалось, 3 мая 2018 года в городе Балаклея на технической территории военного арсенала Министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет.

В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.

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Новости Украины, Балаклея, ГСЧС, Пожар в Балаклее, Украина, Харьковская область.
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