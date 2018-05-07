https://telegraf.com.ua/files/2018/05/DcSWxpjWsAEYeNY-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4049127-v-gschs-rasskazali-o-tekushhey-situatsii-v-balaklee.html
В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее
08:46 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: Спасатели продолжают контролировать ситуацию с пожаром на территории арсенала в Балаклее.
По состоянию на 7:00 воскресенья на территории воинской части в г.Балаклея (Харьковской обл.) спасатели продолжают контролировать ситуацию, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 часов 7 мая ситуация контролируется. Пешими патрулями проводится обследование территории", - говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.
Как сообщалось, 3 мая 2018 года в городе Балаклея на технической территории военного арсенала Министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет.
В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.
Telegraf.com.ua