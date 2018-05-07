В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее

По состоянию на 7:00 воскресенья на территории воинской части в г.Балаклея (Харьковской обл.) спасатели продолжают контролировать ситуацию, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 7 мая ситуация контролируется. Пешими патрулями проводится обследование территории", - говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Как сообщалось, 3 мая 2018 года в городе Балаклея на технической территории военного арсенала Министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет.

В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.