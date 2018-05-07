ГСЧС предупреждает киевлян о пожарной опасности

В Киеве и Киевской области 7 и 8 мая ожидается пожарная опасность.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 7-8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и г. Киеву", - говорится в сообщении.

Вместе с этим, согласно прогнозу погоды, в Киеве в этот день дожди с грозами, днем столбики термометра покажут 21-23 градуса тепла.