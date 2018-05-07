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ГСЧС предупреждает киевлян о пожарной опасности
09:32 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Спасатели предупредили киевлян о пожарной опасности, в Киеве днем от 21 до 23 градусов тепла.
В Киеве и Киевской области 7 и 8 мая ожидается пожарная опасность.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 7-8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и г. Киеву", - говорится в сообщении.
Вместе с этим, согласно прогнозу погоды, в Киеве в этот день дожди с грозами, днем столбики термометра покажут 21-23 градуса тепла.
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