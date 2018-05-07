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Метеорологи: Весна в Киеве закончилась

Киев
15:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Метеорологическая весна, которая началась 24 марта и длилась всего 36 дней, закончилась.

Из-за "града" температурных рекордов в начале мая климатологи Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского наконец информируют об окончании метеорологической весны в столице.

Об этом сообщается на официальном сайте ЦГО.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднесуточная температура воздуха на проспекте Науки с 29 апреля превышает +15,0 С, что знаменует начало метеорологического лета. Следовательно, метеорологическая весна, которая началась 24 марта и продолжалась только 36 дней, закончилась, но за этот короткий период в столице 7 дней оказались уже летними со среднесуточной температурой выше +15,0 С. Она (метеорологическая весна - ред.) почти на месяц была короче климатической нормы", - говорится в сообщении.

Черкассы засыпало градом

Как отмечают в ЦГО, нынешнее метеорологическое лето пожаловало в Киев на 16 дней ранее среднестатистических показателей. Раньше всего за 137 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году - 22 апреля.

"Наступление лета ограждает киевлян от весенних заморозков", - делают вывод в геофизической обсерватории.

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Новости Украины, Весна в Киеве, Жара, Киев, Лето, Метеорологи.
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