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Суд арестовал бразильского боевика "ЛДНР"

Рафаэль Лусваргхи
21:50 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Павлоградский суд арестовал бразильца Лусваргхи, подозреваемого в участии в террористической организации на два месяца – прокуратура.

Павлоградский горрайонный суд арестовал на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусваргхи, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева гражданин Бразилии Рафаэля Лусваргхи, которого подозревают в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований, взят под стражу на 60 суток без права на залог", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

Меру пресечения подозреваемому избрал Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, который проводит подготовительное заседание по его делу.

Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги

Как сообщалось, 4 мая 2018 года представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 задержали М.Лусваргхи в Киеве возле бразильского посольства и передали его СБУ.

В тот же день в Службе безопасности Украины сообщили, что проводят с РЛусваргхи процессуальные действия. А прокуратура города Киева заявила, что будет настаивать на взятие под стражу бразильца Р.Лусваргхи.

5 мая в СБУ заявили, что не могут разглашать нынешнее местонахождение Р.Лусваргхи, но сделают все необходимое, чтобы он принял участие в судебном процессе

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Новости Украины, Боевик, Донбасс, ЛДНР, Рафаэль Лусваргхи, Суд.
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