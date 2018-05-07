Суд арестовал бразильского боевика "ЛДНР"

Павлоградский горрайонный суд арестовал на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусваргхи, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева гражданин Бразилии Рафаэля Лусваргхи, которого подозревают в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований, взят под стражу на 60 суток без права на залог", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

Меру пресечения подозреваемому избрал Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, который проводит подготовительное заседание по его делу.

Как сообщалось, 4 мая 2018 года представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 задержали М.Лусваргхи в Киеве возле бразильского посольства и передали его СБУ.

В тот же день в Службе безопасности Украины сообщили, что проводят с РЛусваргхи процессуальные действия. А прокуратура города Киева заявила, что будет настаивать на взятие под стражу бразильца Р.Лусваргхи.

5 мая в СБУ заявили, что не могут разглашать нынешнее местонахождение Р.Лусваргхи, но сделают все необходимое, чтобы он принял участие в судебном процессе