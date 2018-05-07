В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и посол Канады в Украине Роман Ващук обсудили первые результаты работы Академии патрульной полиции.

Как сообщил департамент коммуникации Нацполиции, Р.Ващук высоко оценил деятельность академии. "Там работает сильная команда, с которой легко и приятно сотрудничать. Думаем, что неплохо было бы "клонировать" академию, возможно, открыть ее отделения в регионах", - отметил посол.

В свою очередь, С.Князев подчеркнул, что ведомство готово рассмотреть такое решение и поддерживает его. В частности, в Нацполиции уже рассматривается возможность открытия филиалов академии в Ровно и Мариуполе.