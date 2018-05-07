В Киеве выявлены факты фальсификации клинических исследований лекарств

Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве выявили факты фальсификации клинических исследований лекарственных средств в течение 2016-2018 годов.

Как сообщил на своей странице в сети Фейсбук заместитель главы ГФС Сергей Билан, установлено, что в течение 2016-2018 годов должностные лица госпредприятия, осуществляющего государственную регистрацию лекарств в Украине, создавали фиктивные предприятия, реквизиты которых использовались при заполнении протоколов клинических исследований, которые составляли основу регистрационных досье, на базе которых и осуществлялась государственная регистрация лекарственных средств.

"При этом на банковские счета фиктивных фирм поступали денежные средства иностранных компаний - производителей лекарств, которые затем переводились в наличные и присваивались", - сообщил С. Билан.

Уполномоченным государственным органом в сфере доклинического изучения, клинических исследований и государственной регистрации лекарственных средств является госпредприятие "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".