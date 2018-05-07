Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
Новости: Серж Танкян приехал в Ереван чтобы поддержать оппозицию
Серж Танкян приехал в Ереван чтобы поддержать оппозицию
Новости: Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Новости: В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
X

В Киеве выявлены факты фальсификации клинических исследований лекарств

В Киеве выявлены факты фальсификации клинических исследований лекарств
23:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Начато уголовное производство по факту нарушения установленного порядка доклинического изучения клинических испытаний и госрегистрации лекарственных средств.

Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве выявили факты фальсификации клинических исследований лекарственных средств в течение 2016-2018 годов.

Как сообщил на своей странице в сети Фейсбук заместитель главы ГФС Сергей Билан, установлено, что в течение 2016-2018 годов должностные лица госпредприятия, осуществляющего государственную регистрацию лекарств в Украине, создавали фиктивные предприятия, реквизиты которых использовались при заполнении протоколов клинических исследований, которые составляли основу регистрационных досье, на базе которых и осуществлялась государственная регистрация лекарственных средств.

"При этом на банковские счета фиктивных фирм поступали денежные средства иностранных компаний - производителей лекарств, которые затем переводились в наличные и присваивались", - сообщил С. Билан.

Уполномоченным государственным органом в сфере доклинического изучения, клинических исследований и государственной регистрации лекарственных средств является госпредприятие "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГФС, Исследования лекарств, Киев, Сергей Билан.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Черновицкой области во время экскурсии девочка упала со скалы Прогноз погоды на 8 мая: в Украине умеренно-тепло и дожди Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая

Последние новости

Смех до слез: чем занимаются мужчины, когда жены нет рядом Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео Полностью электрический кроссовер от BMW готовится к производству
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Бывшая жена Потапа заинтриговала новым проектом группы MOZGI (Видео)
03 Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
04 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
05 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
Новости сегодня
23:42 Девушка весом 100 кг показала, что целлюлит может быть сексуальным (Фото)
23:41 Медики заявили, что мужчинам нельзя пить пиво
23:16 Игрок "Ман Сити" Менди: Готов поехать в Россию на ЧМ-2018
23:14 Забавные животные, которых можно назвать мастерами перевоплощения
22:49 Кристин Дэвис во второй раз усыновила ребенка
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Трамп не поедет в Иерусалим
Трамп не поедет в Иерусалим
Новости: Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Добавить комментарий
0