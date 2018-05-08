РФ отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Очередная колонна так называемого "гумконвоя" отправилась из РФ на оккупированный Донбасс. Это уже 76-я колонна "гуманитарной помощи" от РФ.

Об этом говорится в сообщении Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед.

Конвой состоит из двух колонн - одна направится в Донецк, вторая - в Луганск.

Утверждается, что колонна состоит из более 40 единиц техники, которые якобы доставят жителям Донбасса "свыше 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых - детские продуктовые наборы, обучающая литература и медицинское оборудование".

Как сообщалось, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".