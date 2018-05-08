Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Сильная армия – основной показатель безопасности Украины
Порошенко: Сильная армия – основной показатель безопасности Украины
Новости: Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Новости: Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Новости: Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
X

Отравления детей: Гройсман и Супрун вылетели в Черкассы

Владимир Гройсман
13:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман летит в Черкассы для выяснения обстоятельств отравления детей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отправился в Черкассы в связи с массовым отравлением детей неизвестным веществом в одной из школ.

"Вылетаю в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей", - написал В.Гройсман на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

М.о. министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, что вылетает в Черкассы вместе с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Вылетаем с Владимиром Гройсманом в Черкассы. Будем оперативно информировать о состоянии здоровья детей. Нынче госпитализирован 51 ребенок, 11 из них в реанимации", - написала она.

Напомним, количество детей, которые отравились неизвестным веществом в Черкассах и теряли сознание во время школьной линейки, увеличилось до 47.

Как сообщалось, в Черкассах произошло отравление детей, некоторые из них начали терять сознание во время школьной линейки в местной ООШ №8. Экспресс-анализом воздуха наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии были задействованы методики, позволяющие сделать исследования территории и помещений школы на опасные вещества более широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, ГСЧС, Массовое отравление, Черкассы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Харьковская полиция переходит на усиленный вариант несения службы на 8 и 9 мая Ремонт дорог на Эстакадном съезде: В Киеве частично ограничат движение Американский БПЛА провел разведку на территории Украины на границе с РФ

Последние новости

Ошибки молодости: провальные образы Кейт Миддлтон до замужества с принцем Уильямом (Фото) Актриса Кирстен Данст родила мальчика Забавные комиксы для отличного настроения
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
05 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости сегодня
13:51 Настя Каменских поздравила Потапа с 37-летием стихом
13:48 Зарплата Иньесты в новом клубе составит 30 миллионов евро
13:43 Художник рисует картины, в которых узнает себя каждая влюбленная девушка (Фото)
13:32 Новый iPhone может получить тройную камеру
13:23 Стильные советы, которые нужно знать каждой женщине небольшого роста (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ отправила на Донбасс очередной "гумконвой"
РФ отправила на Донбасс очередной "гумконвой"
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидения 2018"
Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидения 2018"
Добавить комментарий
0