Отравления детей: Гройсман и Супрун вылетели в Черкассы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отправился в Черкассы в связи с массовым отравлением детей неизвестным веществом в одной из школ.

"Вылетаю в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей", - написал В.Гройсман на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

М.о. министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, что вылетает в Черкассы вместе с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Вылетаем с Владимиром Гройсманом в Черкассы. Будем оперативно информировать о состоянии здоровья детей. Нынче госпитализирован 51 ребенок, 11 из них в реанимации", - написала она.

Напомним, количество детей, которые отравились неизвестным веществом в Черкассах и теряли сознание во время школьной линейки, увеличилось до 47.

Как сообщалось, в Черкассах произошло отравление детей, некоторые из них начали терять сознание во время школьной линейки в местной ООШ №8. Экспресс-анализом воздуха наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии были задействованы методики, позволяющие сделать исследования территории и помещений школы на опасные вещества более широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона.