В Николаевской области произошло тройное ДТП, есть погибший

Авария произошла в Березанском районе Николаевской области во ночь на вторник, погиб мужчина, еще шестеро, в том числе двое граждан Турции, получили травмы.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, около 3.45 на 72 км автодороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" столкнулись автомобили JAC S2 и Hyundai Elantra, в результате чего водитель Hyundai от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. Другой водитель и пятеро пассажиров этих автомобилей в возрасте от 17 до 50 лет, среди которых - двое граждан другого государства, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГУ ГСЧС в Николаевской области, 2 иностранца, пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.