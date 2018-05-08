Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Новости: Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Новости: "Металлист-1925" официально назначил главного тренера
"Металлист-1925" официально назначил главного тренера
Новости: Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
X

В Николаевской области произошло тройное ДТП, есть погибший

Место ДТП
15:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В ДТП в Николаевской области один человек погиб, еще шестеро, в том числе двое граждан Турции, получили травмы.

Авария произошла в Березанском районе Николаевской области во ночь на вторник, погиб мужчина, еще шестеро, в том числе двое граждан Турции, получили травмы.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, около 3.45 на 72 км автодороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" столкнулись автомобили JAC S2 и Hyundai Elantra, в результате чего водитель Hyundai от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. Другой водитель и пятеро пассажиров этих автомобилей в возрасте от 17 до 50 лет, среди которых - двое граждан другого государства, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу.

Ремонт дорог на Эстакадном съезде: В Киеве частично ограничат движение

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГУ ГСЧС в Николаевской области, 2 иностранца, пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ДТП, Николаевская область, Происшествие, Турция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Балаклее продолжают ликвидировать последствия ЧП на арсенале РФ отправила на Донбасс очередной "гумконвой" Сделал замечание: в Киеве на вокзале мужчине всадили нож в голову

Последние новости

Самое крутое студенческое общежитие в мире (Фото) "Декларация 3 мая": Литва поддержала Украину на пути в ЕС и НАТО Улыбка до ушей: когда заказываешь наряд на китайском сайте
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
05 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости сегодня
15:36 Группа Kozak System записали гимн для украинских солдат (Видео)
15:34 Следком РФ возбудил дело против военной прокуратуры Украины
15:32 В центре Рима сгорел автобус
15:28 АМКУ проверит "дорогое" жилье на финал Лиги чемпионов в Киеве
15:27 Сразу 16 детям на Днепропетровщине стало плохо на школьной линейке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: "Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
"Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
Добавить комментарий
0