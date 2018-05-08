В Сумской области в одной из школ ветер снес крышу

Отмечается, что белопольским отделом конотопской местной прокуратуры сегодня, 8 мая, начато уголовное производство по факту возможного присвоения средств во время ремонта кровли в Николаевской специализированной школе I-III ступеней Белопольского района Сумской области.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины.

Как отметил заместитель руководителя конотопской местной прокуратуры Александр Винников, ремонт школы начат в 2017 году, однако в ночь с 7 на 8 мая текущего года порывом ветра сорвало крышу здания. Следовательно, в рамках уголовного производства устанавливаются причины, которые привели к повреждению кровли школы.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции. По результатам собранных доказательств будет принято соответствующее процессуальное решение.