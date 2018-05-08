Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Около 10 тысяч человек вышли на протест в Будапеште против политики Орбана
Около 10 тысяч человек вышли на протест в Будапеште против политики Орбана
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Новости: Теннис. Свитолина не смогла пробиться в третий раунд турнира в Мадриде
Теннис. Свитолина не смогла пробиться в третий раунд турнира в Мадриде
Новости: Гостинный двор решением суда остается в собственности Киева
Гостинный двор решением суда остается в собственности Киева
X

В Сумской области в одной из школ ветер снес крышу

Место происшествия
23:50 Вт, 8 Май 2018 Телеграф
Фото: sumy.gp.gov.ua

Новости Украины: Уголовное производство открыто по факту возможного присвоения средств во время ремонта кровли.

Отмечается, что белопольским отделом конотопской местной прокуратуры сегодня, 8 мая, начато уголовное производство по факту возможного присвоения средств во время ремонта кровли в Николаевской специализированной школе I-III ступеней Белопольского района Сумской области.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины.

Как отметил заместитель руководителя конотопской местной прокуратуры Александр Винников, ремонт школы начат в 2017 году, однако в ночь с 7 на 8 мая текущего года порывом ветра сорвало крышу здания. Следовательно, в рамках уголовного производства устанавливаются причины, которые привели к повреждению кровли школы.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции. По результатам собранных доказательств будет принято соответствующее процессуальное решение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Белопольский район, Прокуратура, Сумская область, Школа.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Гройсман посетил детей в черкасской больнице Сразу 16 детям на Днепропетровщине стало плохо на школьной линейке В Николаевской области произошло тройное ДТП, есть погибший

Последние новости

У коммуниста Симоненко СБУ нашли пистолет и агитацию "госпереворота" Легендарный экс-вратарь "Реала" Касильяс рассказал о своих планах на будущее Анджелина Джоли станет продюсером нового фильма
Сегодня читают
01 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 Гвардиола рассказал, какой чемпионат ему было сложнее всего выиграть
04 Мирча Луческу - о возможности возвращения в "Шахтер"
05 Экс-игрок "Динамо" Макаренко получил тяжелую травму в Бельгии
Новости сегодня
00:53 Медики рассказали, какие овощи вредят зубной эмали
23:55 Фотограф показал, как одинаковые по планировке квартиры выглядят у разных хозяев
23:52 Кайоде рассказал о своих целях в "Шахтере"
23:32 ВККС: Назначение новых судей улучшит ситуацию с правосудием в местных судах
23:21 На Хмельнитчине обвалилась стена мебельной фабрики
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
Новости: США выходят из ядерной программы Ирана
США выходят из ядерной программы Ирана
Новости: В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах
Минздрав об отравлении детей в Черкассах
Новости: Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Добавить комментарий
0