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Массовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников до сих пор в реанимации

Отравление детей в Черкасской школе
09:06 Сегодня Телеграф
Фото: www.dsns.gov.ua

Новости Украины: Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что а реанимации на утро 9 мая находится 11 человек, который отравились неизвестным веществом в Черкасской школе.

По состоянию на сегодня 11 человек, которые отравились неизвестным веществом в Черкасской школе продолжают находиться в реанимации. Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в больнице находятся 57 человек.

"По состоянию на 7 часов 9 мая на лечении находятся 57 человек (53 ученика и 4 учителя), из них: 11 - в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что исследования воздуха и проб воды не выявили превышения в них опасных веществ.

В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах

Как сообщалось, 8 мая в Черкассах в общеобразовательной школе № 8 во время линейки ученики начали массово терять сознание. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, ГСЧС, Количество пострадавших, Отравление в Черкасской школе, Реанимация, Состояние пострадавших.
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