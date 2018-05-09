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ГСЧС: Пожар на арсенале в Балаклее ликвидировали

Балаклея
09:51 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о ликвидации пожара в Балаклее на территории военного арсенала.

Пожар в городе Балаклея на территории военном арсенала ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧ Украины.

"В 17 часов 8 мая ликвидирован пожар в г.Балаклея на технической территории военного арсенала Министерства обороны, где 3 мая возник пожар с детонацией боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 мая в 13:40 на технической территории воинской части "65 арсенал" Министерства обороны Украины в Балаклее возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. В 8:40 4 мая пожар был локализован на площади около 35 га.

В Балаклее продолжают ликвидировать последствия ЧП на арсенале

Это не первый пожар на территории арсенала в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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Новости Украины, Балаклея, ГСЧС, Ликвидация пожара, Территория военного арсенала.
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