ГСЧС: Пожар на арсенале в Балаклее ликвидировали

Пожар в городе Балаклея на территории военном арсенала ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧ Украины.

"В 17 часов 8 мая ликвидирован пожар в г.Балаклея на технической территории военного арсенала Министерства обороны, где 3 мая возник пожар с детонацией боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 мая в 13:40 на технической территории воинской части "65 арсенал" Министерства обороны Украины в Балаклее возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. В 8:40 4 мая пожар был локализован на площади около 35 га.

Это не первый пожар на территории арсенала в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.