В Днепре агенты спецслужб РФ готовили провокационные телесюжеты

Сотрудники СБУ разоблачили в Днепре группу агентов российских спецслужб, которые осуществляли подготовку провокационных телевизионных материалов в интересах страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что местный житель, который является активистом одной из пророссийских общественных организаций, в марте 2018 года был завербован спецслужбами РФ. По заданию "кураторов" злоумышленник вместе с сообщниками должны были изготовить флаги с запрещенной в Украине символикой тоталитарных режимов. Указанная "продукция" предусматривалась для размещения в областном центре в местах массового пребывания людей. Результаты своей "работы" в виде фото - и видеоматериалов агитаторы должны были передавать представителям спецслужб РФ для подготовки "фейковых" сюжетов российскими телеканалами", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленниками денежного вознаграждения из Москвы в виде "предоплаты" за совершение противоправных действий в Украине.

По информации СБУ, основные "усилия" агентов Кремля были направлены на дестабилизацию обстановки в Днепре именно накануне празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. С этой целью планировались подготовка деструктивных материалов с призывами к восстановлению СССР, инспирированию настроений населения против патриотических объединений граждан и столкновений во время проведения массовых мероприятий.

В ходе следственных действий зафиксированы неопровержимые доказательства причастности страны-агрессора к организации подготовки провокационных материалов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.