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Антиконфликтные группы и кинологи работают на массовых мероприятиях в Украине

Ситуационный центр
10:57 Сегодня Телеграф
Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: В Украине сегодня, 9 мая, запланировано проведение почти 1,5 тыс массовых мероприятий, на них работают антиконфликтные группы и кинологи.

В Украине 9 мая запланировано проведение почти 1,5 тыс массовых мероприятий, участие в которых примут более 355 тыс человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Правоохранители постоянно отслеживают ситуацию в стране, пока все под контролем", - заверил С.Яровой, информирует департамент коммуникации МВД Украины.

Он также добавил, что на массовых мероприятиях работают антиконфликтные группы и кинологи.

Движение в центре Киева будет ограничено на 9 мая: Список перекрытых улиц

Первый заместитель министра внутренних дел также проверил работу ситуационных центров, основная задача которых - сбор информации в режиме реального времени из всех баз данных, камер видеонаблюдения, спутников и непосредственно с мест событий. В них сразу анализируется оперативная ситуация и принимается решение о путях решения конфликтных ситуаций.

Департамент коммуникации МВД Украины напоминает, что в усиленный режим несения службы переведены более 27 тыс правоохранителей.

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Новости Украины, Антиконфликтные группы, Кинологи, Массовые мероприятия, МВД, Работа.
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