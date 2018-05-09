Антиконфликтные группы и кинологи работают на массовых мероприятиях в Украине

В Украине 9 мая запланировано проведение почти 1,5 тыс массовых мероприятий, участие в которых примут более 355 тыс человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Правоохранители постоянно отслеживают ситуацию в стране, пока все под контролем", - заверил С.Яровой, информирует департамент коммуникации МВД Украины.

Он также добавил, что на массовых мероприятиях работают антиконфликтные группы и кинологи.

Первый заместитель министра внутренних дел также проверил работу ситуационных центров, основная задача которых - сбор информации в режиме реального времени из всех баз данных, камер видеонаблюдения, спутников и непосредственно с мест событий. В них сразу анализируется оперативная ситуация и принимается решение о путях решения конфликтных ситуаций.

Департамент коммуникации МВД Украины напоминает, что в усиленный режим несения службы переведены более 27 тыс правоохранителей.