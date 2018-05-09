Представители "Нацкорпуса" под "Интером" требуют лишить телеканал лицензии

Представители Национального корпуса и Национальных дружин пришли к зданию телеканала "Интер" и требуют лишить канал лицензии за "системную антиукраинскую редакционную политику". Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса в Facebook.

Также активисты требуют изъять "пропагандистские заявления ведущих"с вечернего концерта к 9 мая.

Как сообщалось, в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале "Интер", в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды.

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.