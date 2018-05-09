Массовое отравление в Черкассах: 11 человек перевели из реанимации

По информации на 9 мая состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар. Всего в лечебных заведениях города Черкассы находится 53 ученика и 4 учителей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Напомним, 8 мая в 9:13 на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учеников школы (2-9 классы). Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилась до 53.

Главной версией отравления пока остается локальное распыления неизвестного вещества. По этому поводу активно работают правоохранители.