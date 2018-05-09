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Массовое отравление в Черкассах: 11 человек перевели из реанимации

Отравление школьников в Черкассах
15:02 Сегодня Телеграф
Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины: В Черкассах 11 школьников перевели из реанимационного отделения в стационар, всего в лечебных заведениях сейчас находятся 53 ученика и 4 учителей.

По информации на 9 мая состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар. Всего в лечебных заведениях города Черкассы находится 53 ученика и 4 учителей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Напомним, 8 мая в 9:13 на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учеников школы (2-9 классы). Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилась до 53.

Массовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников до сих пор в реанимации

Главной версией отравления пока остается локальное распыления неизвестного вещества. По этому поводу активно работают правоохранители.

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Новости Украины, Неизвестное вещество, Отравление в Черкассах, Пострадавшие, Состояние пострадавших.
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