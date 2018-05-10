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Над Горловкой запустили флаг Украины

Флаг Украины
00:54 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости Украины: Огромный украинский символ подняли в небо в Светлодарске с помощью наполненных гелием воздушных шаров.

В небо над оккупированной Горловкой со Светлодарска 9 мая запустили огромный украинский флаг.

Об этом сообщает в среду вечером пресс-центр Операции объединенных сил.

"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", - говорится в сообщении.

Как видно из видео, флаг подняли в небо с помощью наполненных гелием воздушных шаров.

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Новости Украины, Восток Украины, Горловка, ООС, Флаг Украины.
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