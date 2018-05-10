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Найем в деталях рассказал об обстоятельствах нападения на него в Киеве

Мустафа Найем
13:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народный депутат Мустафа Найем в деталях рассказал обстоятельства нападения на него 30 апреля в центре Киева.

Народный депутат Украины Мустафа Найем, на которого было совершено нападение в центре Киева, рассказал об обстоятельствах инцидента. Как рассказал нардеп в интервью журналу "Новое время страны", в день, когда произошло нападение, он планировал поехать в Мариуполь вместе с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

"30 апреля я ехал домой, чтобы забрать вещи, которые уже были собраны, и отправиться на вокзал. Мы планировали с Владимиром Омеляном [министром инфраструктуры] ехать в Мариуполь в плацкарте и там провести презентацию транспортного проекта. Ехал и ехал себе спокойно. В районе Бессарабки, на бульваре Шевченко, меня несколько раз пытался подрезать Mercedes [G-class, стоимость нового – от 3,96 млн грн]. Один раз жестко подрезал, второй раз попытался подрезать", – вспоминает Найем.

По его словам, Mercedes ехал не по своей полосе и подрезал не только его. "Видимо, решил, что у него больше прав. Дальше мы остановились, поскольку иначе было бы столкновение. Водитель Mercedes [Ахмед Саитов] выскочил из машины, я тоже выбежал из авто", – рассказал нардеп.

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Он вспоминает, что после этого завязался "разговор", который перешел "не в конструктивное русло".

"Я говорю: раз такое дело, давайте вызовем патруль, пускай выяснит. Начал набирать 102. Они говорят: мы сейчас своих полицейских позовем. Через какое-то время подошел их братец и сразу: “Что ты с моими братьями так разговариваешь, с ними никто не смеет так говорить”. Потом подъезжает BMW, выходит еще один и начинает прессовать, агрессивная риторика: заткнись, тут мои братья. В какой-то момент у одного сдали нервы, и он ударил меня. Я не думал, что дойдет до рукоприкладства. Как правило, в таких ситуациях приезжает патруль, составляют протокол, и на этом все заканчивается. После первого удара я плохо помню, что происходило: кто-то держал меня за руки, кто-то толкал, я выходил из этого круга, заходил в него. Потом было еще два удара", – рассказал политик.

Найем подчеркнул, что по ощущениям его били трое. "Я встал, они разошлись. Я пошел к своей машине. Вызвал патруль еще раз. Приехала скорая помощь. Всем патрульным я дал фотографии обеих машин: и первой, и второй. Они сказали, что объявили план Перехват. Через какое-то время их [трех участников инцидента] задержали, а меня отвезли в больницу", – добавил нардеп.

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Новости Украины, Детали инцидента, Мустафа Найем, Нападение на Мустафу Найема, Нардеп, Обстоятельства нападения.
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