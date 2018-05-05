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В Азербайджане задержан подозреваемый в избиении нардепа Найема

Мустафа Найем
14:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Азербайджане задержали 29-летнего подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема, его отправят в Украину.

Правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали 29-летнего подозреваемого в избиении народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема, начата экстрадиционная процедура, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Как мы помним, инцидент произошел 30 апреля в Киеве. Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник – через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами", - цитирует А.Авакова департамент коммуникации МВД Украины в субботу.

Министр напомнил, что 29-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, правоохранители Киева объявили в розыск еще 2 мая.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что полиция Киева задержала троих участников конфликта: Саитова Ахмеда Абубакаровича, 1999 года рождения, Саитова Магомеда-Салиха Аргуевича, 1996 года рождения, и Умала Тимербилатова Руслановича, 1996 года рождения. Еще один из участников нападения сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

Найем о мере пресечения подозреваемым: Я пребываю в шоке от решения суда

Трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

2 мая Шевченковский районный суд г.Киева избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста. Так, круглосуточный домашний арест был избран судом гражданину Российской Федерации Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу, 1996 года рождения, студенту 2-го курса КПИ. Мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время (с 23:00 до 6:00) избрана судом гражданину РФ Умолту Тимербулатову Руслановичу, 1996 года рождения, и Саитову Ахмеду Абубакаровичу, 1999 года рождения (неработающий).

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Новости Украины, Азербайджан, Задержание подозреваемого, Избиение, Мустафа Найем.
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