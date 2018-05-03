Найем о мере пресечения подозреваемым: Я пребываю в шоке от решения суда

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем считает, что избранные Шевченковским районным судом г.Киева меры пресечения в виде домашнего ареста троим подозреваемым в нападении на него в центре Киева 30 апреля являются неадекватными и предполагает, что гособвинение будет подавать апелляционные жалобы на эти решения.

"Друзья, я продолжаю благодарить вас за поддержку и вместе с вами пребываю в шоке от решения суда. Считаю неадекватным меру пресечения в виде домашнего ареста", - написал М.Найем в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

В частности, нардеп напомнил, что один из участников правонарушения уже скрылся от следствия и выразил убеждение, что это уже основание как минимум для максимального контроля за передвижением остальных подозреваемых.

"Напомню, вчера двух участников не обязали даже надеть электронные браслеты, а домашний арест предписан им с 23 до 6 утра, когда люди в принципе пребывают дома. Днем же они вполне свободно могут передвигаться. И не понятно, как вообще следствие будет контролировать исполнение этой меры пресечения", - написал парламентарий.

Также в М.Найема вызвало недоумение то обстоятельство, что одним и тем же фигурантам по одному и тому же делу избрали разную меру пресечения, учитывая, что степень их участия в правонарушении еще не установлена. При этом, напоминает нардеп, прокуроры и следователи требовали для всех троих фигурантов правонарушения содержания под стражей.

"Плюс у меня есть вопрос без ответа - почему в принципе прокуроры разделили фигурантов между собой таким образом. Прокурор по первому подозреваемому откровенно был сильнее и знал материалы дела; второй, представлявший обвинение по двум оставшимся фигурантам, плохо ориентировался в материалах дела. Результат соответствующий: один нападавший - с круглосуточным домашним арестом и браслетом, двое остальных - без, и вообще, считай, на воле - под арестом находятся только ночью, когда спят", - написал парламентарий.

Он отметил, что чем суд аргументировал свое решение пока неизвестно, поскольку полного текста определения пока нет.

"Насколько я понимаю, сейчас прокуроры готовят апелляцию на все три решения суда, на что у них есть пять дней", - добавил М.Найем.

При этом он выразил удивление уровнем подготовки прокурора старшей группы прокуратуры Шевченковского района Киева: "Заседание суда до последнего момента было под вопросом, потому что прокуратура не могла найти дипломированного переводчика с русского языка".

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). Спустя некоторое время советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что М.Наем получил легкие телесные повреждения. Позже А.Геращенко проинформировал, что полиция Киева задержала троих участников конфликта. "Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.", - написал он в своей странице в Фейсбук и опубликовал фотографии задержанных.

Около полуночи вторника нардеп Сергей Лещенко (фракция "БПП") сообщил, что М.Найема после госпитализации прооперировали, а подозреваемые в его избиении пытаются избежать ответственности.

Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что злоумышленник, который причинил нардепу М.Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины спустя 2 часа после инцидента.

Н.Максимец добавила, что трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В среду вечером Шевченковский райсудКиева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста троим подозреваемых в нападении на М.Найема. Круглосуточный домашний арест был избран судом гражданину Российской Федерации Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу, 1996 года рождения, студенту 2-го курса КПИ.

Мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время избрана судом гражданину РФ Умолту Тимербулатову Руслановичу, 1996 года рождения, который является временно неработающим. По информации прокуратуры, он находится на территории Украины с 16 апреля 2018 года и имеет вид о временном проживании на территории Украины с целью трудоустройства.

Третьему подозреваемому в нападении на нардепа М.Найема – гражданину Украины Саитову Ахмеду Абубакаровичу, 1999 года рождения (неработающий), суд также избрал домашний арест в ночное время