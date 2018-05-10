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В Киеве возле Гидропарка произошел пожар

ГСЧС
14:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В киевском Гидропарке произошел пожар, станция метро "Гидропарке" работает в обычном режиме.

Возле станции метро "Гидропарк" в Киеве произошел пожар. Об этом сообщается в официальном Twitter Киевского метрополитена.

"Друзья! Пожар в Гидропарке, вне территории метро. На месте спасатели. Станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, возле станции метро "Левобережная" в Киеве загорелся магазин.

Как установили пожарные, возгорание возникло в одноэтажном магазине, расположенном у входа на станцию.

На пожаре в Днепре погибло три человека

Из-за задымления станцию метро "Левобережная" были закрыты на вход и выход.

Как сообщалось, военная прокуратура назвала основные версии пожара в Балаклее. Случайная искра, подрыв нерозминованих остатков, нарушение правил техники разминирования - таковы основные версии пожара на военных складах в городе Балаклея. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиос, невозможно установить причину пожара в Балаклее без результатов экспертизы.

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Новости Украины, Гидропарк, ГСЧС, Киев, Пожар, Происшествия.
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