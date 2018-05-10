В КГГА назвали ряд причин повышения стоимости проезда в столице

Для повышения стоимости проезда в столице существует целый ряд объективных причин. Именно поэтому городская власть изучает такую возможность, а специалисты завершают необходимые расчеты. Об этом в интервью изданию "Сегодня" сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"С момента последнего повышения тарифов на проезд значительно выросла стоимость дизельного топлива (с 19,44 до 24,06 гривни за литр), электроэнергии (с 1,98 до 2,29 гривны за кВт/ч), основных материалов, запчастей и комплектующих. Кроме того, сегодня в коммунальных предприятиях открыты более полутысячи вакансий водителей. У них нет мотивации работать на общественном транспорте. Некоторые идут в частные компании, многие едут работать в страны Евросоюза – ведь даже в соседней Польше им платят около тысячи евро. Таким образом мы теряем профессиональных работников, и если такая тенденция сохранится, то через некоторое время за руль муниципального транспорта не будет кому садиться. Мы не можем допустить такой ситуации, поэтому зарплату водителям нужно повышать, а для этого нужны дополнительные средства", – отметил Николай Поворозник.

Он отдельно подчеркнул, что транспорт должен быть безопасным для пассажиров.

"Сегодня долги предприятий растут, денег на нормативные ремонты и закупку нового подвижного состава не хватает. Это сказывается не только на качестве, но и безопасности предоставления транспортных услуг. В первую очередь от этого могут пострадать пассажиры, которые ежедневно пользуются услугами общественного транспорта. Чтобы это вовремя предотвратить, необходимо закупать новый подвижной состав и качественно ремонтировать старый, что в свою очередь требует средств", – отметил Николай Поворозник.

По его словам, за последние два года городская власть обновила транспортный парк на 100 автобусов, 45 трамваев и 17 троллейбусов. Однако 80% подвижного состава не обновлялось в течение 20-40 лет и, соответственно, невозможно говорить о гарантиях безопасной работы устаревшего транспорта.

Сейчас требуют замены: 320 автобусов, 322 троллейбуса и 215 трамваев. В столичном метрополитене работает 122 эскалатора, 27 из них отработали уже более 50 лет (процент износа 98%), в частности на станциях "Арсенальная", "Крещатик", "Университет", "Вокзальная", и в ближайшие годы их нужно будет полностью заменить. Обновления требуют также объекты вентиляционной инфраструктуры, системы пожарной защиты и освещения. Но средств на все это у транспортных предприятий не хватает.

"Чтобы транспортные предприятия Киева работали, мы дотируем из бюджета города 1,8 миллиарда гривен ежегодно. Эти средства необходимы для обновления подвижного состава, строительства новых станций метро, на замену эскалаторов, срок эксплуатации которых заканчивается, повышения заработной платы водителям. Также в рамках строительства и запуска двух станций метрополитена на Виноградарь запланировано приобрести 40 вагонов метро для обеспечения графика движения на Сырецко-Печерской линии. И на это нужны деньги", – отметил Николай Поворозник.

Кроме того он рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры города и повышение качества услуг.

"В планах внедрение и совершенствование интеллектуальных систем общественного транспорта: АСДУ (Автоматизированная система диспетчерского управления), единого диспетчерского центра, "электронного билета", электронной системы учета пассажиропотока, установление средств учета топлива в автобусах и электроэнергии в электротранспорте, новых современных остановочных комплексов электронными табло", – отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что бесплатный проезд для льготников будет сохранен, то есть социально уязвимые группы населения будут защищены Это касается пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных и других категорий.