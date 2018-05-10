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В киевском Гидропарке горел спортивный зал

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В киевском Гидропарке горел спортивный зал
15:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГСЧС

Новости Украины: ГСЧС ликвидировала пожар в спортзале на территории Гидропарка в Киеве.

В киевском Гидропарке произошел пожар, станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме.

"Пожар в Гидропарке, вне территории метро. На месте спасатели. Станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме", - сказано в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в микроблоге Твиттер в четверг.

По информации Главного управления Госслужбы по ЧС в Киеве, пожар возник в здании спортзала на острове Гидропарк около 13.00.

В Киеве возле Гидропарка произошел пожар

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем одноэтажном здании спортивного зала на площади 300 кв. м.

В 13.50 пожар был локализован. В настоящее время продолжается ликвидация пожара. Привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что через 40 минут после поступления сигнала о пожаре возгорание удалось локализовать. В 14:05 пожар ликвидировали.

Пострадавших и погибших во время пожара нет. К ликвидации пожара привлекали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человек личного состава.

В пресс-службе столичной подземки заявляют, что пожар не повлиял на работу метро, станция "Гидропарк" работает в обычном режиме.

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Новости Украины, Гидропарк, Киев, Пожар, Происшествие.
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