В киевском Гидропарке горел спортивный зал

В киевском Гидропарке произошел пожар, станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме.

"Пожар в Гидропарке, вне территории метро. На месте спасатели. Станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме", - сказано в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в микроблоге Твиттер в четверг.

По информации Главного управления Госслужбы по ЧС в Киеве, пожар возник в здании спортзала на острове Гидропарк около 13.00.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем одноэтажном здании спортивного зала на площади 300 кв. м.

В 13.50 пожар был локализован. В настоящее время продолжается ликвидация пожара. Привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что через 40 минут после поступления сигнала о пожаре возгорание удалось локализовать. В 14:05 пожар ликвидировали.

Пострадавших и погибших во время пожара нет. К ликвидации пожара привлекали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человек личного состава.

В пресс-службе столичной подземки заявляют, что пожар не повлиял на работу метро, станция "Гидропарк" работает в обычном режиме.