Харьковского мебельного мастера осудили на 15 лет тюрьмы

В Харькове осудили мастера по сбору мебели, который ради наживы убил пожилую женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, приговором Дзержинского районного суда Харькова 35-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, умышленное убийство из корыстных побуждений лицом, которое ранее совершало умышленное убийство).

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре напомнили, что происшествие случилось в феврале 2018 года. 35-летний житель Донецкой области, который ранее уже отбывал наказание за убийство, устроился работать в мебельную фирму. Собирая шкаф в квартире 75-летней женщины, мужчина разговорился с заказчицей. Женщина рассказала ему, что продала жилье и собирается поехать заграницу. Тогда злоумышленник решил "разжиться" средствами старушки.

Он пришел к ней вечером под предлогом завершить работу. Молодой человек солгал пожилой женщине, что опоздал на электричку, и пенсионерка позволила ему остаться в квартире до утра.

"Ночью душегуб набросился на бабушку с угрозами и требованием отдать деньги. Однако женщина сказала, что средства - на банковском счете. Парень не поверил, связал жертве руки и начал бить. Однако пенсионерка в очередной раз ответила ему, что наличных нет. Тогда злоумышленник задушил ее поясом от халата и скрылся", - рассказали в прокуратуре.

Прокурор в суде настаивал на пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества, поэтому прокуратура уже внесла апелляционную жалобу, которая на сегодня еще не рассмотрена.