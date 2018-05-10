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Прогноз погоды 11 мая в Украине: похолодает, местами заморозки

Прогноз погоды 11 мая в Украине
15:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине в ближайшие сутки похолодает, на востоке местами ночные заморозки.

В Украине в ближайшие сутки 11 мая прохладный воздух, перемещающийся с северо-востока, охватит большую часть территории страны, кроме крайнего запада, поэтому температура снизится, особенно в восточной части; сообщает Укргидрометцентр.

Сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных регионах и Сумской области ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-19° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье до 25°.

В западных областях ясно, температура ночью +8...+10°, днем около +20...+22°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Карпатах дождь, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +8.+10°, днем +19...+21°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +8...+10°, днем около +19...+21°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На востоке Украины ячно, ночью +5...+7°, днем +15...+17°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В южных областях Украины гроза, температура ночью +9...+11°, днем около +19...+21°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Крыму дождь,  температура ночью +10...+12°, днем +18...+20°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 11 мая без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7..+9°, днем около +20°.

В Украину идет похолодание

Согласно данным Укргидрометцентра, ночью 11 мая в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 мая самая высокая температура днем была 29,5° в 1924 году, самая низкая ночью 0,6° в 1946 году.

В Украине 12 мая ночью без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-10°, на побережье морей и в Закарпатье 8-13°; днем 13-19°, в западных и северных областях 17-23°, в Закарпатье до 27°.

В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем около 20°.

По состоянию на 9:00 четверга, 10 мая, температура води в Черном и Азовском морях была 17-20°; в Днепре возле Киева 20°.

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Новости Украины, Грозы, Дожди, Заморозки, Погода, Погода 11 мая, Прогноз погоды 11 мая в Украине, Синоптики.
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