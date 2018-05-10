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В Черкассах утечки вредных веществ в воинской части возле школы нет

ГПУ
16:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Прокуратура не обнаружила отклонений в экологических показателях на территории воинской части в Черкассах возле школы, где отравились школьники.

Прокуратура не выявила отклонений в экологических показателях на территории воинской части, у которой произошло отравление черкасских школьников. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"В связи с тем, что одной из версий отравления детей было распространение неизвестного вещества с прилегающей к школе территории военной части А1744, военный прокурор Черкасского гарнизона Центрального региона Украины возглавил совместную группу с участием специалистов ГСЧС, следственно-оперативной группы Черкасского отдела полиции и военнослужащих отдела РХБЗ воинской части 9930 с привлечением новейших приборов определения радиационного и химического фона. По результатам проведенного осмотра утечки любых ядовитых веществ обнаружено не было было. Радиационный и химический фон в пределах нормы. Никаких взрывов на территории части также не было ", - написал Лысенко.

Напомним, по состоянию на 12:00 10 мая в областную больницу было госпитализированы 53 ребенка, 4 учителя, пока из реанимации все переведены в общие палаты. Состояние больных улучшилось и уже в ближайшее время все будут выписаны домой.

Стало известно, когда черкасских школьников обещают выписать из больницы

По факту массового отравления детей Черкасским отделом полиции Главного управления нацполиции в Черкасской области открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Воинская часть, Норма, Отравление школьников в Черкассах, Проверка, Экологические показатели.
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