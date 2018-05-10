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Стало известно, когда черкасских школьников обещают выписать из больницы

Владимир Гройсман проведал детей в больнице
12:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава Черкасского горсовета Анатолий Бондаренко сообщил, что учеников, отравившихся неизвестным веществом 8 мая, должны выписать до конца недели.

Учеников черкасской школы №8, которые пострадали во время утренней линейки во вторник, 8 мая и еще остаются на стационарном лечении, должны выписать до конца недели.

Об этом со ссылкой на главного врача детской областной больницы Николая Кондрацкого сообщил в Facebook председатель Черкасского горсовета Анатолий Бондаренко.

"Все дети на сегодняшний день находятся в удовлетворительном состоянии. До конца недели школьники, которые еще находятся в больнице, вернутся домой. Больных со средней и тяжелой тяжестью - нет", - говорится в сообщении.

Черкасский мэр отметил, в больнице пообщался также с родителями учеников, которые утром привели своих детей на повторные анализы. Результаты анализов - в норме.

"Понимаю, что многих интересует, что же произошло в действительности и чем отравились дети. Впрочем, ответ на это смогут дать лишь компетентные органы, поэтому дождемся их выводов. В больнице уже работает прокуратура", - отметил городской председатель.

В связи с сложившейся ситуацией Бондаренко намерен дать поручение профильному департаменту разработать ряд комплексных мер безопасности в школах города.

В ГСЧС назвали главную версию отравления детей в Черкассах

По результатам проведенных Черкасской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы лабораторных исследований отобранных на территории общеобразовательной школы проб почвы (содержимое пестицидов, радионуклидов), питьевой воды из водопроводной сети школы и кулеров (органолептические, физико-химические, санитарно-токсикологические показатели), отклонений от гигиенических нормативов не выявлено.

В Черкасской больнице находятся 54 ребенка и 4 взрослых (три учительницы и техработница Черкасской СОШ №8), которые отравились на школьной линейке.

Как сообщили в Минздраве, состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное. Отмечается, что 11 детей перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше. В отделении интенсивной терапии остается один взрослый.

Гройсман посетил детей в черкасской больнице

Дети в черкасской школе не могли отравиться азотом. Об этом сегодня сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун перед заседанием правительства.

"Отравление из азота не выглядит так, как это произошло с детьми. Это в основном проблема с дыхательными путями, и это совсем по-другому выглядит. Тогда или в крови, или в моче мы нашли бы азот, а мы не нашли", - сказала Супрун, отвечая на вопрос о том, могло ли вызвать заболевание возможные проблемы на заводе "Азот".

Напомним, 8 мая в городе Черкассы на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика. Учебный процесс в школе приостановлен.

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Новости Украины, Неизвестное вещество, Отравление, Отравление учеников в школе, Состояние пострадавших, Черкассы.
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