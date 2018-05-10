Возле дома Левочкина произошла потасовка между активистами и полицией

В пос.Козин Киевской области возле дома народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина произошла драка между активистами партии "Национальный корпус" и правоохранителями.

В четверг около полудня более 100 активистов "Нацкорпуса" направились к дому С.Левочкина в поселке Козин, чтобы потребовать изменения редакционной политики подконтрольного ему телеканала "Интер".

Прибыв на место, активисты решили выяснить, почему перегорожен доступ к водоему местных жителей. Представители "Нацкорпуса" попытались оттеснить правоохранителей, которые выстроились возле дома нардепа, и снести ограждение вокруг водоема.

В результате завязалась потасовка между активистами и правоохранителями. Неизвестные распылили слезоточивый газ, также слышен взрыв светошумовых гранат.