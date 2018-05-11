Ситуация на Донбассе: возле Авдеевки шли активные боевые действия
Новости Украины: За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по украинским позициям, трое военных получили легкие ранения.
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 55 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил (ООС), из них 15 раз применяя тяжелое вооружение, трое военных получили легкие ранения, сообщает пресс-центр Операции.
"За прошедшие сутки, 10 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильно сложной. (…) Противник, в нарушение международных соглашений, 55 раз нарушал режим прекращения огня, открывая по нашим позициям прицельный огонь. Из них 15 раз применял тяжелое вооружение, в том числе вел огонь из 152-мм орудий в глубину обороны Объединенных сил. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в пятницу утром.
По информации пресс-центра, боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Новозвановка, Авдеевка, Водяное, шахта "Бутовка", Пески. Напряженной ситуация была в районе населенного пункта Попасная на Луганщине, и в Широкино на Мариупольском направлении.
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Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны. По данным разведки, боевики при попытке штурмовых действий украинских позиций понес потери.: "Два оккупанта было уничтожено, еще трое ранены", – сказано в ообщении.
Во время боевых действий трое украинских военнослужащих получили легкие осколочные ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.
Как отмечается, за текущие сутки, 11 мая, потерь нет. "Ночью российско-террористические войска открывали только беспокоящий огонь из стрелкового оружия, воздерживаясь от активных действий", – констатировали в ООС.