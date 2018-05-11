Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Эстонии стартуют учения ВМС НАТО
В Эстонии стартуют учения ВМС НАТО
Новости: Зайдет арктический воздух: в Украине резко изменится погода
Зайдет арктический воздух: в Украине резко изменится погода
Новости: Срна - о возможном трансфере Фреда
Срна - о возможном трансфере Фреда
Новости: SpaceX перенесла запуск Falcon 9 Block 5
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 Block 5
X

Ситуация на Донбассе: возле Авдеевки шли активные боевые действия

ВСУ
07:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по украинским позициям, трое военных получили легкие ранения.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 55 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил (ООС), из них 15 раз применяя тяжелое вооружение, трое военных получили легкие ранения, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 10 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильно сложной. (…) Противник, в нарушение международных соглашений, 55 раз нарушал режим прекращения огня, открывая по нашим позициям прицельный огонь. Из них 15 раз применял тяжелое вооружение, в том числе вел огонь из 152-мм орудий в глубину обороны Объединенных сил. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в пятницу утром.

По информации пресс-центра, боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Новозвановка, Авдеевка, Водяное, шахта "Бутовка", Пески. Напряженной ситуация была в районе населенного пункта Попасная на Луганщине, и в Широкино на Мариупольском направлении.

Вместо блокпостов на Донбассе создадут дополнительные мобильные патрули

Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны. По данным разведки, боевики при попытке штурмовых действий украинских позиций понес потери.: "Два оккупанта было уничтожено, еще трое ранены", – сказано в ообщении.

Во время боевых действий трое украинских военнослужащих получили легкие осколочные ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

Как отмечается, за текущие сутки, 11 мая, потерь нет. "Ночью российско-террористические войска открывали только беспокоящий огонь из стрелкового оружия, воздерживаясь от активных действий", – констатировали в ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, ООС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Львовщине сожгли табор ромов Кабмин определил регионы для выдачи разрешений на временное вещание В Киеве 9 мая неизвестные устроили запрещенный салют

Последние новости

Тайсон Фьюри поразил своей физической формой Белый дом: США поддерживают право Израиля на самооборону Салах признан Игроком года в "Ливерпуле"
Сегодня читают
01 Сабо - о финале Кубка Украины
02 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
03 Миссия США при ОБСЕ обратилась к РФ касательно Донбасса
04 Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции
05 В Киеве горела девятиэтажка, жильцов эвакуировали
Новости сегодня
08:48 "Евровидение-2018": Джамала призвала поддержать Melovina
08:45 Миллиардер РФ Дерипаска из-за санкций вернул самолеты, которые арендовал
08:44 "Я влюблен": промоутер экс-соперника Усика - об украинской спортсменке
08:40 Смех до упада: дети, которые рассмешат тебя лучше, чем комики
08:36 Удивительные вещи, созданные при помощи 3D-принтера (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Евровидение 2018: список победителей второго полуфинала
Украина вышла в финал Евровидения 2018
Новости: Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Новости: Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Новости: Рецепт дня: итальянская сливочная панна котта
Рецепт дня: итальянская сливочная панна котта
Добавить комментарий
0