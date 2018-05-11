https://telegraf.com.ua/files/2018/05/630_360_1526013439-6445-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4055847-v-kieve-gorela-devyatietazhka-zhiltsov-evakuirovali.html
В Киеве горела девятиэтажка, жильцов эвакуировали
Смотрите фото (4)
08:30 Сегодня Телеграф
Фото: Информатор
Новости Украины: В Киеве по улице Генерала Наумова, 37А произошел пожар в шахте лифта девятиэтажки, жильцов эвакуировали.
В четверг, 10 мая, во втором подъезде 9-этажного дома по улице Генерала Наумова, 37А горела шахта лифта, всех жильцов эвакуировали.
Об этом сообщает Информатор.
Согласно сообщению, вызов на линию 101 поступил около 22:00.
"По словам очевидцев, лифт стоял на первом этаже, из шахты вырывались языки пламени. Из-за высокого задымления, которое очень быстро распространилось по всем этажам, всех жильцов эвакуировали. Многие успели выйти до прибытия экстренных служб", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате происшествия пострадавших нет.
На место прибыли сотрудники ГСЧС, медики и патрульная полиция. Пожар ликвидирован.
О причинах возгорания не сообщается.
Telegraf.com.ua