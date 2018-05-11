В Киеве горела девятиэтажка, жильцов эвакуировали

В четверг, 10 мая, во втором подъезде 9-этажного дома по улице Генерала Наумова, 37А горела шахта лифта, всех жильцов эвакуировали.

Об этом сообщает Информатор.

Согласно сообщению, вызов на линию 101 поступил около 22:00.

"По словам очевидцев, лифт стоял на первом этаже, из шахты вырывались языки пламени. Из-за высокого задымления, которое очень быстро распространилось по всем этажам, всех жильцов эвакуировали. Многие успели выйти до прибытия экстренных служб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате происшествия пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, медики и патрульная полиция. Пожар ликвидирован.

О причинах возгорания не сообщается.