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В Киеве горела девятиэтажка, жильцов эвакуировали

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Горела шахта лифта во втором парадном девятиэтажки
08:30 Сегодня Телеграф
Фото: Информатор

Новости Украины: В Киеве по улице Генерала Наумова, 37А произошел пожар в шахте лифта девятиэтажки, жильцов эвакуировали.

В четверг, 10 мая, во втором подъезде 9-этажного дома по улице Генерала Наумова, 37А горела шахта лифта, всех жильцов эвакуировали.

Об этом сообщает Информатор.

Согласно сообщению, вызов на линию 101 поступил около 22:00.

"По словам очевидцев, лифт стоял на первом этаже, из шахты вырывались языки пламени. Из-за высокого задымления, которое очень быстро распространилось по всем этажам, всех жильцов эвакуировали. Многие успели выйти до прибытия экстренных служб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате происшествия пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, медики и патрульная полиция. Пожар ликвидирован.

О причинах возгорания не сообщается.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Пожар, Происшествие.
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