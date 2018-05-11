У брата Найема под Апелляционным судом в Киеве украли мотоцикл

У брата народного депутата Мустафы Найема, Маси Найема под Апелляционным судом города Киева, в котором рассматривали дело об избиении его брата украли мотоцикл. Об этом брат народного депутата Мустафы Найема сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что под апелляционным судом похитили мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23", - написал он.

Как сообщалось Апелляционный суд Киева перенес на 24 мая рассмотрение жалобы защиты Ахмед Абубакаровича Саитова на арест автомобиля Mercedes, который принадлежит одному из подозреваемых в избиении народного депутата Мустафы Найема. Соответствующее постановление объявила сегодня коллегия судей.

Напомним, Найем избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. Для всех задержанных выбрали меры предосторожности.

Найем заявил, что четвертый нападающий вылетел в Баку. В Азербайджане подозреваемого задержали, готовится экстрадиция. Кроме того, правоохранители устанавливают личность пятого участника избиения Найема.