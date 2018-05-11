Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко встретился с президентом Словении: что обсуждали политики
Порошенко встретился с президентом Словении: что обсуждали политики
Новости: Неожиданные мифы о нашем здоровье, которые развенчивает Ульяна Супрун
Неожиданные мифы о нашем здоровье, которые развенчивает Ульяна Супрун
Новости: Ребров сравнил "Динамо" и "Шахтер"
Ребров сравнил "Динамо" и "Шахтер"
Новости: Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
X

У брата Найема под Апелляционным судом в Киеве украли мотоцикл

Мустафа и Маси Найем
11:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Под зданием Апелляционного суда в Киеве у брата народного депутата Мустафы Найема, Маси Найема украли мотоцикл Honda белого цвета.

У брата народного депутата Мустафы Найема, Маси Найема под Апелляционным судом города Киева, в котором рассматривали дело об избиении его брата украли мотоцикл. Об этом брат народного депутата Мустафы Найема сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что под апелляционным судом похитили мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23", - написал он.

Как сообщалось Апелляционный суд Киева перенес на 24 мая рассмотрение жалобы защиты Ахмед Абубакаровича Саитова на арест автомобиля Mercedes, который принадлежит одному из подозреваемых в избиении народного депутата Мустафы Найема. Соответствующее постановление объявила сегодня коллегия судей.

Напомним, Найем избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. Для всех задержанных выбрали меры предосторожности.

Найем в деталях рассказал об обстоятельствах нападения на него в Киеве

Найем заявил, что четвертый нападающий вылетел в Баку. В Азербайджане подозреваемого задержали, готовится экстрадиция. Кроме того, правоохранители устанавливают личность пятого участника избиения Найема.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Апелляционный суд Киева, Брат, Маси Найем, Мустафа Найем, Нардеп, Украли мотоцикл.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Киевщине на взятке задержали депутата Пограничники задержали нарушителя границы, направлявшегося на заработки в РФ Браконьеров с крупным уловом задержали в Запорожской области

Последние новости

Пропитанные мужеством снимки победителей турнира "Мистер Олимпия" (Фото) Названа дата, когда Рада может обновить состав ЦИК Линарес: Я здесь для того, чтобы победить Ломаченко
Сегодня читают
01 Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует
02 Сабо - о финале Кубка Украины
03 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
04 Израиль уничтожил российский зенитный комплекс в Сирии: опубликовано видео
05 "Я влюблен": промоутер экс-соперника Усика - об украинской спортсменке
Новости сегодня
11:58 Василий Ломаченко получит награду Fighter of the Year
11:54 Хохот до упада: самые смешные и нелепые причины детских слез
11:39 Тренер "Шальке" оценил действия Коноплянки в сезоне
11:38 Как выглядят самые маленькие представители животного мира (Фото)
11:38 Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Данилюк убежден, что Украина подпишет с МВФ еще одну программу
Украина может подписать с МВФ еще одну программу
Новости: Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Новости: Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
Новости: Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Добавить комментарий
0