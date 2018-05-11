На КПВВ "Марьинка" приостановили пропуск граждан

В пятницу утром с целью предотвращения провокаций со стороны боевиков, обеспечения безопасности граждан, командование Объединенных сил на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" временно ввело режим "КРАСНЫЙ", в связи с чем КПВВ прекращает пропускные мероприятия. Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, режим "КРАСНЫЙ" на данном КПВВ введен с 10.55 пятницы.

"Информация о возобновлении работы КПВВ "Марьинка" будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.