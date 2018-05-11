В Азовском море ищут двух рыбаков

В акватории г.Бердянск Запорожской области спасатели разыскивают двух рыбаков, которые более суток назад вышли на катере в Азовское море и не вернулись.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, согласно поступившей от местного населения информации, 10 мая в 5:30 утра двое рыбаков вышли в Азовское море на катере "Амур" с территории базы отдыха "Искра", расположенного на Бердянской косе в Бердянске. Однако спустя сутки они не вернулись домой.

На данный момент спасатели ГСЧС проводят в Бердянской акватории поисковую операцию, для этого задействован спасательный катер.

Также оповещены морские суда на рейде, пограничный отряд, спасательные станции Бердянска.