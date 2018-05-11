Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Новости: Луценко: Военных из РФ, которые выдали Савченко оружие для теракта, установили
Луценко: Военных из РФ, которые выдали Савченко оружие для теракта, установили
Новости: Степаненко ответил Гармашу
Степаненко ответил Гармашу
Новости: Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
X

В Азовском море ищут двух рыбаков

14:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Спасатели разыскивают двух рыбаков, которые сутки назад пропали в Азовское море возле Бердянска.

В акватории г.Бердянск Запорожской области спасатели разыскивают двух рыбаков, которые более суток назад вышли на катере в Азовское море и не вернулись.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, согласно поступившей от местного населения информации, 10 мая в 5:30 утра двое рыбаков вышли в Азовское море на катере "Амур" с территории базы отдыха "Искра", расположенного на Бердянской косе в Бердянске. Однако спустя сутки они не вернулись домой.

На Черкасщине бросили "коктейль Молотова" в игорное заведение, есть жертвы

На данный момент спасатели ГСЧС проводят в Бердянской акватории поисковую операцию, для этого задействован спасательный катер.

Также оповещены морские суда на рейде, пограничный отряд, спасательные станции Бердянска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Азовское море, Бердянск, ГСЧС, Происшествие, Спасатели.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба, есть погибший В Киеве горела девятиэтажка, жильцов эвакуировали Ситуация на Донбассе: возле Авдеевки шли активные боевые действия

Последние новости

Величественная красота кошек крупнейшей породы мейн-кун (Фото) На Черкасщине бросили "коктейль Молотова" в игорное заведение, есть жертвы Выход США из СВПД: Могерини собирает глав МИД европейских стран
Сегодня читают
01 Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
02 Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует
03 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
04 Сабо - о финале Кубка Украины
05 Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось
Новости сегодня
14:59 Промоутер: Головкин сказал, что Ванес за 2 раунда дрался больше, чем Сауль за 12
14:58 Гройсман: Украине не стоит ставить языковой ультиматум
14:56 Луценко: Если иностранец неправильно перешел дорогу, он должен быть депортирован
14:56 "Укрзализныця" проведет эксперимент с питанием в поездах
14:46 Владимир Кличко: Решение об уходе было самым сложным в моей жизни
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Данилюк убежден, что Украина подпишет с МВФ еще одну программу
Украина может подписать с МВФ еще одну программу
Новости: Украинцы стали чаще выезжать за границу
Украинцы стали чаще выезжать за границу
Новости: Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
Новости: Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Добавить комментарий
0