СБУ в Киевской области разоблачила тайник с оружием и снарядами

Вблизи г.Борисполь в Киевской области СБУ обнаружила арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники СБУ в рамках комплекса мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и предупреждения террористически диверсионной деятельности обнаружили на Киевщине арсенал тяжелого оружия и боеприпасов. Замаскированный тайник находился в лесопосадке на глубине одного метра возле одного из сел Бориспольского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оперативники спецслужбы изъяли из тайника:

12 гранат РГД-5,

1 гранату РГО,

66 гранатометных патронов к подствольному гранатомету,

3 гранатомета РПГ-22,

15 РПГ-7,

1 РПГ-18

17 мин 76-го калибра,

большое количество патронов различного калибра,

2 к УЗРГМ,

20 маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7,

6 40-мм освещаемых патронов и 1 сигнальный патрон.

Кроме того, вблизи схрон на асфальтовом покрытии трассы сотрудники СБУ обнаружили нанесенные краской соответствующие отметки, которые помогли бы злоумышленникам найти место тайника.

По данному факту ГСУ СБУ открыло уголовное производство по ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению организаторов тайника и путей поступления средств поражения на территорию столичного региона.