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АЧС зафиксировали сразу в Донецкой и Львовской областях

АЧС
12:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Госпотребслужба сообщила, что в Донецкой и Закарпатской области зафиксированы новые случаи смерти свиней, зараженных вирусом АЧС.

На территории охотничьего угодья Краснолиманского Гослесхоза Ямпольского лесничества Сиверского городского совета между с. Дроновка и с. Рудник (Бахмутский район Донецкой области) 19 июня было обнаружено 9 трупов диких свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала было обнаружено ДНК вируса АЧС. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Также отмечается, что 17 июня труп дикой свиньи, зараженной АЧС, было обнаружено и в урочище "Китер" Иршавского УООР вблизи с. Хмельник (Иршавский район Закарпатской области).

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС.

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Заметим, что с начала года в Украине уже зарегистрировано около 60 новых вспышек этой болезни.

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Новости Украины, Вирус АЧС, Госпотребслужба, Донецкая область, Закарпатская область, Новые случаи.
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