В Ровно произошел пожар в вагоне грузового поезда с древесиной

Пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной произошла в Ровно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области.

"23 июня в 00:13 в Службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции, по адресу: г. Ровно, м-н. Привокзальный. До приезда пожарных представителями объекта было отключено электроснабжение. По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в одном из вагонов грузового поезда с древесиной. Существовала угроза переброса пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС подали два водяных и один воздушных-пенный стволы на ликвидацию пожара и один водяной ствол – на охлаждение цистерны. Также приняли решение привлечь к ликвидации пожарный поезд и отсоединить рядом расположенную цистерну.

"Уже в 00:27 пожар удалось локализовать, а в 02:15 – полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было привлечено четыре автомобиля спецтехники ГСЧС 19 человек личного состава, один пожарный поезд и шесть работников пожарного поезда", - отметили спасатели.

Устанавливаются причины возникновения пожара и причиненный ущерб.

Напомним, в Харьковской области на железнодорожном перегоне "18-й километр" электричка столкнулась с мотоциклом, погибли 2 человека.