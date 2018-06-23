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В Ровно произошел пожар в вагоне грузового поезда с древесиной

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Пожар в грузовом поезде с древесиной
13:54 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Ровно накануне ночью произошло возгорание с одном из вагонов грузового поезда, перевозившего древесину, пожар ликвидирован, устанавливаются причины и ужерб.

Пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной произошла в Ровно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области.

"23 июня в 00:13 в Службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции, по адресу: г. Ровно, м-н. Привокзальный. До приезда пожарных представителями объекта было отключено электроснабжение. По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в одном из вагонов грузового поезда с древесиной. Существовала угроза переброса пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС подали два водяных и один воздушных-пенный стволы на ликвидацию пожара и один водяной ствол – на охлаждение цистерны. Также приняли решение привлечь к ликвидации пожарный поезд и отсоединить рядом расположенную цистерну.

"Уже в 00:27 пожар удалось локализовать, а в 02:15 – полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было привлечено четыре автомобиля спецтехники ГСЧС 19 человек личного состава, один пожарный поезд и шесть работников пожарного поезда", - отметили спасатели.

Устанавливаются причины возникновения пожара и причиненный ущерб.

Напомним, в Харьковской области на железнодорожном перегоне "18-й километр" электричка столкнулась с мотоциклом, погибли 2 человека.

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Новости Украины, Вагон, Грузовой поезд, Древесина, Пожар, Ровно.
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