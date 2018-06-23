В ДТП на Львовщине пострадали иностранцы

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь иностранцев, один человек погиб. Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, ДТП произошло сегодня, 23 июня, около полудня возле города Великие Мосты Сокальского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Skoda Octavia, 59-летний житель Львовщины, вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen под управлением 35-летнего жителя Волынской области. На момент столкновения в микроавтобусе находились девять пассажиров - все иностранцы. Одна из женщин-пассажирок погибла, еще семь доставлены в больницу. Также госпитализирован водитель легковушки. Водитель микроавтобуса от госпитализации отказался. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Как стало известно из источников в правоохранительных органах, все пострадавшие - граждане Беларуси.