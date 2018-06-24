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В Киеве во время конвоирования из-под стражи сбежал брачный аферист

Александр Бурлака
11:01 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: В Киеве из-под стражи во время конвоирования сбежал брачный аферист Александр Бурлака.

В Киеве заключенный сбежал из-под стражи во время конвоирования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в субботу, 23 июня.

К поискам ранее судимого Александра Бурлаки привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.

Отмечается, что Бурлака был ранее осужден Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.

В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин

Он - брачный аферист, который знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил $60 тысяч, отмечают полицейские.

В полиции добавили, что решают вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении полицейских, которые осуществляли конвоирование.

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Новости Украины, Александр Бурлака, Брачный аферист, Киев, Конворирование, Сбежал.
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