В Киеве во время конвоирования из-под стражи сбежал брачный аферист
Новости Украины: В Киеве из-под стражи во время конвоирования сбежал брачный аферист Александр Бурлака.
В Киеве заключенный сбежал из-под стражи во время конвоирования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в субботу, 23 июня.
К поискам ранее судимого Александра Бурлаки привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.
Отмечается, что Бурлака был ранее осужден Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.
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Он - брачный аферист, который знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил $60 тысяч, отмечают полицейские.
В полиции добавили, что решают вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении полицейских, которые осуществляли конвоирование.