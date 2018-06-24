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Крымскотатарский активист Караметов умер в результате ДТП

Север Караметов
11:26 Сегодня Телеграф
www.pravda.com.ua
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Крымскотатарского активиста Сервера Караметова 23 июня в оккупированном Крыму сбила машина. он умер в больнице.

Крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после ДТП в оккупированном Крыму. Об этом сообщил координатор "Гражданской блокады Крыма", гендиректор телеканала ATR Ленур Ислямов в Facebook.

По его данным, Караметов умер, не приходя в сознание. Ранее Ислямов написал, что не верит, что ДТП с Караметовым было несчастным случаем.

Как сообщалось, 8 августа 2017 года Сервер Караметов был задержан в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

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Новости Украины, Крымскотатарский активист, Оккупированный Крым, Сбила машина, Север Караметов, Умер в больнице.
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