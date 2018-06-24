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Крымскотатарский активист Караметов умер в результате ДТП
11:26 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Украины: Крымскотатарского активиста Сервера Караметова 23 июня в оккупированном Крыму сбила машина. он умер в больнице.
Крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после ДТП в оккупированном Крыму. Об этом сообщил координатор "Гражданской блокады Крыма", гендиректор телеканала ATR Ленур Ислямов в Facebook.
По его данным, Караметов умер, не приходя в сознание. Ранее Ислямов написал, что не верит, что ДТП с Караметовым было несчастным случаем.
Как сообщалось, 8 августа 2017 года Сервер Караметов был задержан в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза.
9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".
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