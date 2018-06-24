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В Киеве поймали брачного афериста, сбежавшего из-под стражи

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12:53 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полиция Киева на Троещине задержала брачного афериста, который сбежал из-под стражи в субботу во время конвоирования.

Киевские правоохранители задержали мошенника, который сбежал из-под стражи в субботу во время конвоирования. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки снял квартиру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УКУ.

Как сообщалось, в Киеве в субботу, 23 июня, ранее судимый сбежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.

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Новости Украины, Брачный аферист, Задержание, Конвоирование, Полиция Киева, Сбежал из-зпод стражи, Сбежал из-под стражи.
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