В Киеве поймали брачного афериста, сбежавшего из-под стражи

Киевские правоохранители задержали мошенника, который сбежал из-под стражи в субботу во время конвоирования. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки снял квартиру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УКУ.

Как сообщалось, в Киеве в субботу, 23 июня, ранее судимый сбежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.