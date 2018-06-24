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На Крещатике по выходным будут проходить развлекательные флешмобы

Майдан Независимости
13:13 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве на Крещатике до конца 2018 года аждые выходные будут проходить спортивно-развлекательные флешмобы, в которых смогут принять участие все желающие.

На столичном Крещатике с сегодняшнего дня и до конца 2018 года каждые выходные будут организовываться спортивно-развлекательные флешмобы, в которых смогут принять участие все желающие. Об этом говорится в распоряжении КГГА, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня на Крещатике стартует спортивно-развлекательное мероприятие по разным видам спорта "Fun Up". Мероприятие будет проходить с 23 июня по 31 декабря 2018 года каждую субботу с 19:00 до 22:00 и по воскресеньям с 12:00 до 22:00 на улице Крещатик (от пересечения улиц Крещатик и Архитектора Городецкого до пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого)", - отмечается в публикации.

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В то же время при проведении на Крещатике общегородских мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, Fun Up проводиться не будет.

Организатором и инициатором мероприятия выступает общественная организация "Украинская федерация вейкбординга и воднолыжного спорта". Спортивно-развлекательный флешмоб направлен на популяризацию здорового, позитивного и активного образа жизни.

В мероприятиях смогут принять участие все желающие без возрастных ограничений.

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Новости Украины, Выходные, КГГА, Киев, Майдан Независимости, Спортивно-развлекательные, Флешмобы.
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