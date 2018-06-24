Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Счетная палата сообщила, сколько составляет Фонд служебного жилья Минобороны
Счетная палата сообщила, сколько составляет Фонд служебного жилья Минобороны
Новости: В Турции 24 июня выбирают президента и парламент
В Турции проходят парламентско-президентские выборы
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости: NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
X

День молодежи в Украине: поздравление Порошенко и Гройсмана

Молодые люди
09:31 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сегодня, 24 июня, отмечается ежегодный праздник День молодежи.

Сегодня, 24 июня, в Украине отмечают День молодежи.  День молодежи отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня в соответствии с Указом Президента Украины от 22 июня 1994 года N 323/94 "О Дне молодежи".

Праздник установлен "В поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины".

"Перед вами открыты тысячи дверей и дорог. Поэтому вперед и только вперед! Ведь вы - будущее Украины", - пожелал молодым украинцам в своем Тwitter Президент Украины Петр Порошенко.

"Молодые люди, без лишнего пафоса, являются не только будущим, а и настоящим любой страны. Молодежь формирует тренды, задает высокую планку для других поколений, формирует прогрессивное направление развития общества. Открытость ко всему новому и оригинальность мышления позволяют молодому поколению генерировать идеи, которые меняют мир ", - добавил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В Украине молодежью считаются лица в возрасте от 15 до 34 лет. На сегодня таких лиц в нашей стране около 11 млн.

В последнее время общая численность населения Украины уменьшается, так же сокращается и количество молодежи.

Молодежь в Украине "стареет" - более многочисленными есть возрастные группы 30-34-летних и 25-29-летних, родившихся еще до снижения демографических показателей, чем молодых представителей молодежного контингента - их почти на миллион меньше.

Доля молодых горожан составляет 70%, в сельской местности она близка к 27%.

В абсолютном измерении наибольшее сокращение молодежного контингента в Украине в течение последних 15 лет произошло в восточных промышленных регионах нашей страны - Донецкой, Днепропетровской, Луганской областях. В Киеве напротив, молодежи стало больше.

Наиболее привлекательными по жизненным перспективам и возможностями трудовой реализации для молодежи является Киев, а также Харьков и Одесса.

Примечательно, что украинская молодежь раньше и чаще регистрирует брак, чем ее ровесники в большинстве стран Европы, но в последнее время наблюдается тенденция к более поздним бракам.

Порошенко поздравил выпускников с завершением учебы

В приоритете ценностей украинской молодежи первое место, несмотря на все социальные и экономические изменения, занимает семья и семейные ценности (99,4%).

По данным Института стратегических исследований, в молодежной среде наблюдается эффективная и целенаправленная общественная самоорганизация в неформальных объединениях и движениях.

Самым ярким подтверждением этой тенденции стали протестные акции в конце 2013 - начале 2014 года. Именно молодежь и студенчество были одной из самых активных и последовательных движущихся сил Революции достоинства.

Благодаря их бескомпромиссной борьбе удалось отстоять необратимость демократических преобразований в Украине и ее евроинтеграционный выбор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, День молодежи, Петр Порошенко, Поздравление, Праздник в Украине, Президент Украины, Премьер-министр Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Прогноз погоды на 24 июня: прохладно, пройдут дожди, местами с грозами В Минобороны подсчитали количество участников боевых действий с 2014 года В Украине зафиксировано 13 случаев "радиоактивного молока"

Последние новости

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото) Медики рассказали, кому полезна чечевица В киевском ресторане владелец застрелил посетителя
Сегодня читают
01 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
02 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
03 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
04 Ученые определили идеальное количество секса для счастья
05 Как правильно действовать при укусе клеща
Новости сегодня
10:31 Врачи рассказали от каких болезней защищает сыр
10:30 Англия - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
10:28 Мода 2018: бохо - свободный стиль для любой фигуры (Фото)
10:10 Роналдо помогает готовить Неймара к матчам чемпионата мира
09:56 Чухаджян победил техническим нокаутом турка Чифтчи и защитил титул WBO
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: День молодежи в Украине: поздравление Порошенко и Гройсмана
В Украине отмечается день молодежи
Новости: В Конгресс США внесен проект антироссийской резолюции
В Конгресс США внесен проект антироссийской резолюции
Новости: Иран готов сотрудничать с ЕС по ядерной программе
Иран готов сотрудничать с ЕС по ядерной программе
Новости: Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Добавить комментарий
0