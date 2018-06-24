День молодежи в Украине: поздравление Порошенко и Гройсмана

Сегодня, 24 июня, в Украине отмечают День молодежи. День молодежи отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня в соответствии с Указом Президента Украины от 22 июня 1994 года N 323/94 "О Дне молодежи".

Праздник установлен "В поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины".

"Перед вами открыты тысячи дверей и дорог. Поэтому вперед и только вперед! Ведь вы - будущее Украины", - пожелал молодым украинцам в своем Тwitter Президент Украины Петр Порошенко.

"Молодые люди, без лишнего пафоса, являются не только будущим, а и настоящим любой страны. Молодежь формирует тренды, задает высокую планку для других поколений, формирует прогрессивное направление развития общества. Открытость ко всему новому и оригинальность мышления позволяют молодому поколению генерировать идеи, которые меняют мир ", - добавил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В Украине молодежью считаются лица в возрасте от 15 до 34 лет. На сегодня таких лиц в нашей стране около 11 млн.

В последнее время общая численность населения Украины уменьшается, так же сокращается и количество молодежи.

Молодежь в Украине "стареет" - более многочисленными есть возрастные группы 30-34-летних и 25-29-летних, родившихся еще до снижения демографических показателей, чем молодых представителей молодежного контингента - их почти на миллион меньше.

Доля молодых горожан составляет 70%, в сельской местности она близка к 27%.

В абсолютном измерении наибольшее сокращение молодежного контингента в Украине в течение последних 15 лет произошло в восточных промышленных регионах нашей страны - Донецкой, Днепропетровской, Луганской областях. В Киеве напротив, молодежи стало больше.

Наиболее привлекательными по жизненным перспективам и возможностями трудовой реализации для молодежи является Киев, а также Харьков и Одесса.

Примечательно, что украинская молодежь раньше и чаще регистрирует брак, чем ее ровесники в большинстве стран Европы, но в последнее время наблюдается тенденция к более поздним бракам.

В приоритете ценностей украинской молодежи первое место, несмотря на все социальные и экономические изменения, занимает семья и семейные ценности (99,4%).

По данным Института стратегических исследований, в молодежной среде наблюдается эффективная и целенаправленная общественная самоорганизация в неформальных объединениях и движениях.

Самым ярким подтверждением этой тенденции стали протестные акции в конце 2013 - начале 2014 года. Именно молодежь и студенчество были одной из самых активных и последовательных движущихся сил Революции достоинства.

Благодаря их бескомпромиссной борьбе удалось отстоять необратимость демократических преобразований в Украине и ее евроинтеграционный выбор.