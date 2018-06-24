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В Сумской области бывший военный из мести бросил в жилой дом боевую гранату

Взрыв в жилом доме
14:08 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: В Глухове Сумской области сотрудники полиции задержали бывшего военнослужащего, бросившего гранату в жилой дом.

Полиция задержала бывшего военного, который бросил боевую гранату в жилой дом в Глухове. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

"Происшествие случилось вчера в Глухове. В 22:20 на линию "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что в их двухэтажном доме произошел взрыв. На место происшествия выехали руководство ГУНП области, отдела полиции, взрывотехническая и кинологическая службы", - говорится в сообщении.

Установлено, что взрыв произошел из-за разрыва боевой фугасной гранаты. Никто из жильцов дома не пострадал. Значительные повреждения получили только входные двери, стены и окна.

"Жители жилого микрорайона, а большинство из них пожилые люди, были напуганы. Взрыв был настолько мощный, что в одной из квартир дома упала пожилая женщина, а в соседнем доме со стола упала лампа. Специалисты-взрывотехники утверждают, если бы в это время в подъезде находился человек, шансов выжить у нее не было, ведь зона поражения от взрыва такой гранаты достигает 35 метров", - уточнили в полиции.

Выяснилось, что между тремя бывшими военнослужащими, которые снимали квартиру в соседнем доме, и жильцами дома, в котором произошел взрыв, возник конфликт.

"Полицейские решили с ними пообщаться. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. В их квартире была найдена граната и устройство для курения марихуаны. Было установлено, что граната, найденная в квартире, и обломки той, которая взорвалась в доме, имеют одну и ту же маркировку. Для дачи объяснений мужчин доставили в отдел полиции. В содеянном они сознались. Во время неотложных следственных действий было установлено, что гранату в дом бросил один из них. Это была месть мужчине, который там жил, за замечания в его адрес и словесный конфликт, который в дальнейшем возник между ними", - отметили в ГУНП.

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Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ст. 296 ч. 4 УК Украины (хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и 263 ч. 1 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Он задержан в прялку ст.208 УПК Украины.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Новости Украины, Бывший военный, Глухов, Граната, Жилой дом, Сумская область.
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