Депутат Запорожской ОДА сбил насмерть человека

Депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин совершил наезд на мужчину, в результате чего последний скончался. Об этом сообщил сам депутат на своей странице в Facebook.

"Вчера примерно в 21:50, возвращаясь домой из города Бердянск вместе со своей семьей - мамой и дочкой - на трассе Симферополь - Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. в 21:55 мы вызвали скорую и полицию и вместе с другими людьми оказали пострадавшему первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Пострадавшего доставили в областную больницу. Однако жизнь парня врачам спасти не удалось.

"Вместе с правоохранителями проводим все необходимые следственные действия. Должны установить мотивацию действий погибшего и все обстоятельства этой трагедии, в результате которой могли пострадать и другие люди", - написал Я. Гришин.